Πυκνώνουν μέρα με την ημέρα οι «επισκέψεις» από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, τη Μόσχα.

Πολλά από αυτά τα drones καταρρίπτονται από τη ρωσική αεράμυνα, αλλά ακόμη και τα συντρίμμια τους προκαλούν ζημιές ή και τραυματισμούς.

Χαρακτηριστικά σήμερα, Δευτέρα 21/8/2023, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κομμάτια από «ουκρανικό drone», που καταστράφηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, έπεσαν πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όμως πολλαπλές ήταν οι συνέπειες από τον συναγερμό που σήμανε ενόψει της άφιξης του drone ήταν ότι για αρκετή ώρα τα αεροδρόμια της Μόσχας έκλεισαν, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περί τις 50 αεροπορικές πτήσεις προς και από την πρωτεύουσα.

BREAKING:



All airports in Moscow have been forced to shut down operations due to a Ukrainian drone attack against the Russian capital city. pic.twitter.com/ssEoVfHKAE