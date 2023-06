Ο δήμαρχος Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην πόλη και γύρω από αυτήν. Ο λόγος είναι η επέλαση των στασιαστών μισθοφόρων της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι οποίοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Με τις δυνάμεις της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν να πλησιάζουν απειλητικά τη Μόσχα, ο δήμαρχος της πόλης, ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε, επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η Δευτέρα, 26 Ιουνίου θα είναι μία μη εργάσιμη ημέρα – με ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του δήμου – προκειμένου «να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι».

Την ίδια στιγμή, οι στασιαστές μισθοφόροι της Wagner υπό τον Πριγκόζιν φαίνεται πως συνεχίζουν να προωθούνται προς τη Μόσχα από τη νότια Ρωσία.

Επιπλέον, ο Σομπιάνιν ζήτησε ακόμα από τους πολίτες να απόσχουν από μετακινήσεις ή ταξίδια στην πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένης της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που έχει ανακοινωθεί και δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη».

Προειδοποίησε, επίσης, τους Μοσχοβίτες ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκλειστεί σε ορισμένους δρόμους και σε ορισμένες συνοικίες.

#BREAKING Moscow mayor orders residents to stay home, says situation is “difficult”