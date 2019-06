Μόσχα: Ελεύθερος ο δημοσιογράφος Ιβάν Γκολουνόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ ανακοίνωσε ότι ελήφθη η απόφαση να σταματήσει η ποινική δίωξη σε βάρος του Γκολουνόφ, επειδή δεν αποδεικνύεται η συμμετοχή του σε διάπραξη αδικήματος.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι ο δημοσιογράφος του ιστότοπου Meduza θα αφεθεί ελεύθερος, καθώς αίρεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του.

Ο Κολοκόλτσεφ θα ζητήσει επίσης από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι επικεφαλής δύο διευθύνσεων της αστυνομικής διεύθυνσης της Μόσχας.

Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος του Συμβουλίου της ρωσικής Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) Βαλεντίνα Ματβιένκο χαρακτήρισε την σύλληψη του δημοσιογράφου Ιβάν Γκολουνόφ προβοκάτσια και τσαπατσουλιά, εξαίροντας, παράλληλα, τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην υπόθεση.

Τη Δευτέρα (10.6.2019), τα φύλα των εφημερίδων Kommersant, Vedomosti και RBK, κυκλοφόρησαν με το ίδιο πρωτοσέλιδο σε υποστήριξη του Ρώσου ερευνητή δημοσιογράφου.

Ο Γκολουνόφ κατηγορείτο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε μία υπόθεση την οποία κατήγγειλε, εξαρχής, ως κατασκευασμένη.

Ivan Golunov, accused Russian reporter, to go free after outcry https://t.co/rrJ9m0WioJ pic.twitter.com/YA2HIkqefp

— News Vire (@newsvire1) June 11, 2019