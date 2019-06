Ρωσία: Κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων στην υπόθεση του δημοσιογράφου Ιβάν Γκολουνόφ!

Η πρόεδρος του Συμβουλίου της ρωσικής Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) Βαλεντίνα Ματβιένκο χαρακτήρισε την σύλληψη του δημοσιογράφου Ιβάν Γκολουνόφ προβοκάτσια και τσαπατσουλιά, εξαίροντας, παράλληλα, τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην υπόθεση.

“Η κατάσταση γύρω από την σύλληψη του Ιβάν Γκολουνόφ είχε μεγάλη κοινωνική απήχηση, οι συνάδελφοί του αντέδρασαν έντονα και υπήρχαν λόγοι γι’ αυτό. Ήδη έχουν γίνει γνωστά τα λάθη και οι παραβιάσεις που έγιναν. Αυτά είναι φυσικό να προκαλούν δυσπιστία προς τις ανακριτικές αρχές, γεγονός που κατά την άποψή μου είναι το χειρότερο σ’ αυτή την ιστορία”, δήλωσε η Ματβιένκο.

Police in #Russia detained and allegedly beat investigative journalist Ivan Golunov on June 6. Russia has a long history of politically motivated allegations against reporters: authorities must drop the charges, release Golunov, and investigate any mistreatment by police. pic.twitter.com/UHTolm8ELy

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) June 11, 2019