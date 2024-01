Ο διάσημος πίνακας Μόνα Λίζα στο Μουσείου του Λούβρου έγινε στόχος ακτιβιστριών προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Συγκεκριμένα δυο γυναίκες που υποστηρίζουν ότι είναι πέταξαν ντοματόσουπα σε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες στον κόσμο, τη Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

«Τι είναι πιο σημαντικό;Η τέχνη ή το δικαίωμα στην υγιεινή και βιώσιμη τροφή; Το αγροτικό μας σύστημα είναι άρρωστο » φώναξαν δύο γυναίκες αφού πέταξαν σούπα στον πίνακα της Μόνα Λίζα το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου.

Ανάλογες επιθέσεις σε μεγάλα έργα έχουν γίνει κατ’ επανάληψη από ακτιβιστές. Ο διάσημος πίνακας με την τεράστια αξία προστατεύεται με ειδικό τζάμι και δεν προβλέπεται η επίθεση να του έχει προκαλέσει ζημιά.

BREAKING: Protesters have thrown soup at the Mona Lisa painting in the Louvre in Paris



