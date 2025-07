Μπαϊράκι Χάφταρ: Τα καψόνια στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στη Βεγγάζη – Όλο το παρασκήνιο

Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, που αποφάσισε να κάνει… καψόνι στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στη Λιβύη για το μεταναστευτικό. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βεγγάζης ενοχλήθηκε γιατί ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και υπουργοί από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα ταξίδεψαν πρώτα στην Τρίπολη.

Ο Χαλίφα Χάφταρ θεώρησε ότι ο Επίτροπος για τη μετανάστευση και οι τρεις υπουργοί αγνόησαν την «εθνική κυριαρχία της Λιβύης», όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βεγγάζης. Και για αυτό δεν επέτρεψε να γίνει η συνάντηση, σε μια διπλωματική κρίση άνευ προηγουμένου.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ, με επικεφαλής τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Magnus Brunner, έφτασε στη Βεγγάζη μετά από συνάντηση με την παράλληλη κυβέρνηση στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο ο Χάφταρ, ο οποίος ελέγχει το ανατολικό τμήμα και μεγάλες περιοχές της νότιας Λιβύης, δεν δέχτηκε να συναντήσει την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης μαζί με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Matteo Piantedosi και τον Μαλτέζο υπουργό Εσωτερικών Byron Camilleri. Ο Χάφταρ ήθελε να δει τους Ευρωπαίους μαζί με υπουργούς της κυβέρνησής του και έστειλε στο αεροδρόμιο εκπροσώπους της λεγόμενης Εθνικής Κυβέρνησης Σταθερότητας με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, τον πρωθυπουργό που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ. Μια κυβέρνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Η ακύρωση της συνάντησης σημειώθηκε κατά την άφιξη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, όπου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, καθώς και τους υπουργούς Μετανάστευσης της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, προσγειώθηκαν κανονικά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Ωστόσο, οι υπουργοί, δεν βγήκαν ούτε από το αεροπλάνο.

Η κυβέρνηση της Βεγγάζης ανέφερε ότι η επίσκεψη ακυρώθηκε κατά την άφιξη της αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο της πόλης, διότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία κηρύχθηκε persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητη, ενώ ζητήθηκε από τα μέλη της να εγκαταλείψουν αμέσως το λιβυκό έδαφος.

Libya’s eastern-based Hammad executive in #Libya announces in a statement that it dismissed the EU Commissioner for Migration, along with the Interior Ministers of Italy, Greece, and Malta, & cancelled their visit to Benghazi.



Hard to overstate the EU’s embarassment here. pic.twitter.com/atSgRjBOn6