Η πρώτη αντίδραση του Ευρωπαίου Επιτρόπου μετά το «μπλόκο» Χάφταρ της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στη Λιβύη

«Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη δεν μπόρεσαν τελικά να πραγματοποιηθούν» λέει μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ για τα όσα έγιναν στη Λιβυή.

«Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη μαζί με τους αρμόδιους για τη μετανάστευση υπουργούς της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Μετανάστευσης που ταξίδευε μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας αλλά… κρίθηκαν ανεπιθύμητοι από τον Χάφταρ.

«Στην Τρίπολη, είχαμε διεξοδικές συζητήσεις με τον πρωθυπουργό Dbeibeh, τον υπουργό Εξωτερικών Al-Baour, τον υπουργό Εσωτερικών Trabelsi και τον υπουργό Εργασίας Al-Abed. Συζητήσαμε τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επαναβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. Η αποστολή αυτή έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Επίτροπος Μετανάστευσης.

Και καταλήγει: «Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη δεν μπόρεσαν τελικά να πραγματοποιηθούν».

