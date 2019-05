Μπανγκλαντές: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 16 άτομα που έκαψαν ζωντανή 19χρονη

Ο θάνατος της Νουσράτ Τζαχάν Ράφι τον περασμένο μήνα είχε προκαλέσει μεγάλο κύμα διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές. Την άτυχη κοπέλα έκαψαν ζωντανή επειδή είχε μηνύσει για σεξουαλική παρενόχληση τον διευθυντή του κορανικού σχολείου της. Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές είχε υποσχεθεί διώξεις σε βάρος όλων των προσώπων που ενέχονταν στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, παρέσυραν την κοπέλα στη στέγη ενός κορανικού σχολείου στο νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές, όπου είχε μεγαλώσει. Οι δράστες της ζήτησαν εκεί να αποσύρει τη μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση που είχε καταθέσει στην αστυνομία εναντίον του διευθυντή του ιδρύματος.

Η ίδια αρνήθηκε να τους υπακούσει και τότε την περιέλουσαν με βενζίνη και την έκαναν παρανάλωμα του πυρός. Η Νουσράτ Τζαχάν Ράφι υπέκυψε στα τραύματά της πέντε ημέρες αργότερα, στις 10 Απριλίου, προκαλώντας σκάνδαλο σ’ αυτή τη χώρα των 160 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως απαγγέλλει σήμερα επισήμως κατηγορίες σε βάρος 16 προσώπων που ενέχονται στον θάνατό της, μεταξύ των οποίων δύο νεαρές γυναίκες, συμμαθήτριες του θύματος.

«Τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας για τη βία εναντίον γυναικών και παιδιών και θα ζητήσουμε την ποινή του θανάτου για τους 16 κατηγορουμένους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμαντ Ικμπάλ, ο ερευνητής της αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

#NusratRafi, the 18yr girl, died after the followers of #Madrasa teacher (the #Rapist), set fire on her body, because she protested the violent action of the perpetrator. 80% of her body was burnt. @sister_hood_mag@FeministEcon@Womenwthoutrlgn#Women#Patriarchy#Bangladesh pic.twitter.com/rpZjrFXeIa

— Rasheda Khan (@beeddroho) April 11, 2019