Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα βάζουν τέλος στις φήμες διαζυγίου με μία οικογενειακή φωτογραφία

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα χαμογελούν δίπλα στις κόρες τους, Σάσα και Μάλια - Η ανάρτηση στο Instagram για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Οι Ομπάμα
Η φωτογραφία που ανέβασαν Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα στο Instagram

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η γυναίκα του Μισέλ Ομπάμα με μια οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram για την Ημέρα των Ευχαριστιών, βάζουν τέλος στις επίμονες φήμες περί διαζυγίου.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε από κοινού στο Instagram την Πέμπτη (27.11.2025), ο Μπαράκ και η Μισέλ χαμογελούν δίπλα στις κόρες τους, Σάσα και Μάλια.

«Σε αυτήν την εποχή προσφοράς, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποδώσουμε στις κοινότητες που μας έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Από την οικογένειά μας στη δική σας, σας ευχόμαστε μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών!» έγραψε στη λεζάντα ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, σε ανάρτηση που δημοσίευσε επίσης η σύζυγός του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ζευγάρι είχε τροφοδοτήσει φήμες περί διαζυγίου όταν η Μισέλ δεν συνόδευσε τον Μπαράκ στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ. Δεν είχε επίσης παραστεί στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ, γεγονός που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν υπήρχαν προβλήματα στη σχέση τους.

Οι δυο τους αποφάσισαν να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση τους. Η Μισέλ Ομπάμα ξεκαθάρισε: «Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να σκέφτηκα να αφήσω τον άντρα μου», είπε με έμφαση. «Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολλές όμορφες. Ζήσαμε περιπέτειες, γελάσαμε πολύ, κι έγινα καλύτερος άνθρωπος χάρη σε αυτόν τον άντρα».

Σε άλλη συνέντευξή της τον Μάιο σε podcast του επιχειρηματία Στίβεν Μπάρτλετ, ξεκαθάρισε το τοπίο: «Αν είχα πρόβλημα με τον άντρα μου, θα το ήξεραν όλοι», είπε γελώντας.

Τις τελευταίες μέρες η Μισέλ Ομπάμα βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς εμφανίστηκε αδυνατισμένη στη νέα φωτογράφιση και πήραν φωτιά οι φήμες για Ozempic.

