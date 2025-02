Μπαράκ Ομπάμα: 32 χρόνια μου κόβεις την ανάσα, έγραψε με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο και δημοσίευσε selfie της Μισέλ με ράστα

Τι κι αν οι φήμες τους ήθελαν να χωρίζουν; Ο Μπαράκ Ομπάμα εκφράζει στα social media την αγάπη του για τη Μισέλ Ομπάμα με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

«32 χρόνια μαζί και εξακολουθείς να μου κόβεις την ανάσα. Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Μισέλ Ομπάμα!» έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα στην ανάρτησή του, την οποία τη συνόδευσε από μία selfie με τη σύζυγό του η οποία έχει μαλλιά ράστα.

Επίσης και η Μισέλ Ομπάμα δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Χ γράφοντας:

«Αν υπάρχει ένα άτομο στο οποίο μπορώ πάντα να βασίζομαι, αυτό είσαι εσύ Μπαράκ Ομπάμα. Είσαι ο βράχος μου. Πάντα ήσουν. Πάντα θα είσαι. Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γλυκέ μου!»

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που το ζευγάρι εθεάθη μαζί ήταν στις αρχές μέσα Δεκεμβρίου, όταν βγήκαν για δείπνο στο Λος Άντζελες.

Όμως βρετανίδα ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James «διάβασε» τις κινήσεις τους κατά τη διάρκεια του δείπνου τους και παρατήρησε τον Ομπάμα κάπως απόμακρο.

Η ειδικός τόνισε στην Dailymail ότι ο Ομπάμα «περπατούσε πίσω από τη σύζυγό του» και όχι δίπλα της και ότι δεν υπήρχε «κανένα σημάδι κουβέντας ή συντροφικότητας μεταξύ τους» καθώς έφευγαν από το εστιατόριο, ούτε αφότου μπήκαν μαζί στο αυτοκίνητο.

Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα:

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama ! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm

Η ανάρτηση της Μισέλ Ομπάμα:

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama. You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤️ pic.twitter.com/f099TnZHVY