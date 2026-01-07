Μπάρι Πόλακ: Ο δικηγόρος του Νικολάς Μαδούρο που ανέλαβε και τον Τζούλιαν Ασάνζ – «Αναπνέει και κοιμάται με τις δίκες»

Ο Νικολάς Μαδούρο επέλεξε τον Μπάρι Πόλακ για να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (05.01.2026). Πρόκειται για έναν πολύ έμπειρο Αμερικανό δικηγόρο ο οποίος έχει εκπροσωπήσει, μεταξύ άλλων, τον ιδρυτή της πλατφόρμας των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Μαδούρο για τρομοκρατία και συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών, ισχυριζόμενο ότι συνεργάστηκε με συμμορίες ναρκωτικών. Κατηγορεί επίσης τον ίδιο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, για συνωμοσία για παράνομη εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και για κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, το ζευγάρι εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Μανχάταν, όπου δήλωσαν αθώοι. Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και την Φλόρες σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (03.01.2026) στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, και τους οδήγησαν στις ΗΠΑ. Μετά την απομάκρυνση του προέδρου της χώρας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Πόλακ δήλωσε στον δικαστή των ΗΠΑ Άλβιν Χέλερστιν ότι θα καταθέσει «ογκώδεις και περίπλοκες» αιτήσεις εκ μέρους του Μαδούρο, υπονοώντας ότι θα αμφισβητήσει τις κατηγορίες και τη βάση της σύλληψής του.

«Ο κ. Μαδούρο είναι ο επικεφαλής ενός κυρίαρχου κράτους», δήλωσε ο Πόλακ στο δικαστήριο. «Δικαιούται τα προνόμια και τις ασυλίες που συνοδεύουν αυτό το αξίωμα. Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα αυτής της στρατιωτικής απαγωγής», είπε ακόμα.

Ποιος είναι ο δικηγόρος Μπάρι Πόλακ

Ο Πόλακ εργάζεται ως δικηγόρος στην εταιρεία Harris St. Laurent & Wechsler LLP. Στη διάρκεια της τριακονταετούς καριέρας του, σύμφωνα με τον οδηγό νομικών εταιρειών Chambers USA, ο κ. Πόλακ έχει καλλιεργήσει φήμη στους κύκλους της ελίτ των νομικών ως ένας «επιμελής και βαθιά σκεπτόμενος δικηγόρος», που «ζει, αναπνέει και κοιμάται με τις δίκες».

Είναι ευρέως γνωστός ως ένας από τους πολλούς δικηγόρους που εκπροσώπησαν τον Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι συνεργάστηκε με χάκερ για να αποκτήσει κυβερνητικά μυστικά από ομοσπονδιακές υπηρεσίες και αμερικανικές εταιρείες, καθώς και ότι συνωμότησε με την πρώην αξιωματικό του Αμερικανικού Στρατού, Τσέλσι Μάνινγκ, για να διαρρεύσουν έγγραφα σχετικά με τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο Ασάνζ δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες κατασκοπείας το καλοκαίρι του 2024, ολοκληρώνοντας μια εξαετή νομική διαμάχη που περιελάμβανε πολύπλοκες διαπραγματεύσεις με πολλές κυβερνήσεις.

Η εμπειρία του Πόλακ σε υποθέσεις που αφορούν ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα για την εκπροσώπηση του Μαδούρο, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Δεν είναι σαφές πότε άρχισε να εκπροσωπεί τον Μαδούρο. Γνωρίζουμε ότι εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Δευτέρα.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο που διορίστηκε από το δικαστήριο, Ντέιβιντ Γουίκστρομ, δήλωσε στο Business Insider ότι ενημερώθηκε τη Δευτέρα ότι θα εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας στο δικαστήριο. Ωστόσο, λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία το μεσημέρι, δεν είχε ακόμη μιλήσει με τον Πόλακ, ο οποίος τελικά εκπροσώπησε τον Μαδούρο στη διαδικασία.

Η σύζυγος του Μαδούρο Φλόρες εκπροσωπείται από τον Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρο με έδρα το Τέξας, ο οποίος διετέλεσε ομοσπονδιακός εισαγγελέας για 12 χρόνια, και έναν από τους συναδέλφους του, τον Άντρες Σάντσεθ.

Ο Πόλακ έχει σημαντικό ιστορικό επιτυχημένων υποθέσεων υπεράσπισης σε ποινικές δίκες.

Ο Πόλακ έχει επίσης εκπροσωπήσει τον Τζέφρι Στέρλινγκ, πρώην αξιωματικό της CIA, ο οποίος καταδικάστηκε για κατηγορίες κατασκοπείας μετά από διαρροή πληροφοριών σε δημοσιογράφο.

Εκπροσώπησε τον πρώην λογιστή της Enron, Μάικλ Κράουτζ, ο οποίος αθωώθηκε για τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε. Κατάφερε επίσης να ανατρέψει την καταδίκη του Μάρτιν Τέινκλεφ, ενός άνδρα από το Λονγκ Άιλαντ που πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή αφού κατηγορήθηκε λανθασμένα ότι σκότωσε τους γονείς του στην εφηβεία.

Πιο πρόσφατα, ο Πόλακ εκπροσώπησε το στέλεχος μιας εταιρείας πουλερικών που κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τον καθορισμό της τιμής των κοτόπουλων. Οι ένορκοι αρνήθηκαν να κρίνουν το στέλεχος ένοχο σε δύο διαφορετικές δίκες.