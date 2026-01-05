Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αθώος, αιχμάλωτος πολέμου και πρόεδρος της Βενεζουέλας» – Όλα όσα έγιναν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης και η πολύκροτη δίκη του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας ξεκινά.

Τόσο ο Νικολάς Μαδούρο όσο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες με παγωμένο χαμόγελο στα χείλη, δηλώνουν αθώοι και συγκαταβατικοί στην πρώτη διαδικαστική ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Δείτε εδώ όλα όσα συνέβησαν κατά την ακροαματική διαδικασία

Και οι δυο φορούν ακουστικά ώστε να ακούσουν την μετάφραση της διαδικασίας, ενώ ο Νικολάς Μαδούρο στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πολλές φορές πως παραμένει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είπε στον δικαστή στη Νέα Υόρκη πως δεν είχε διαβάσει ακόμη το κατηγορητήριο εναντίον του και δεν είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματά του.

«Δεν γνώριζα αυτά τα δικαιώματα», είπε μέσω του διερμηνέα και πως «η εξοχότητά σας με ενημερώνει τώρα γι’ αυτά».

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διάβασε την περίληψη των κατηγοριών εναντίον του Μαδούρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη «συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί τον έκπτωτο πρόεδρος πως είναι ο ηγέτης ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών.

Μεταξύ των οποίων τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

«Δεν είμαι ένοχος για τίποτα»

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η δήλωση μη ενοχής του Μαδούρο ισχύει για όλες τις κατηγορίες, με τον δικαστή Χέλερσταϊν να απαντά στον κατηγορούμενο: «Θα υποβληθεί δήλωση μη ενοχής εκ μέρους του κ. Μαδούρο».

Αθώος για όλες τις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών δήλωσε σήμερα, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο Νικολάς Μαδούρο, διαβεβαιώνοντας ότι «παραμένει πάντα πρόεδρος» της χώρας του.

«Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», είπε, ο 63χρονος πρώην πρόεδρος, ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ο οποίος νωρίτερα τον ενημέρωσε για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία τόνισε «είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, ανέφερε ότι η πελάτισσά του έχει «θέματα υγείας, τα οποία χρήζουν ιατρικής περίθαλψης».

Στις 17 Μαρτίου η επόμενη δικάσιμος – Συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο

Ο δικαστής Χέλερσταϊν είπε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

Στο μεταξύ δεκάδες υποστηρικτές και αντίπαλοι του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο που έλαβα ποτέ στη ζωή μου», είπε ο 36χρονος Άνχελ Μοντέρο, «ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ» για την «εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση» που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Διώξεις σε άλλα 4 άτομα

Οι ΗΠΑ άσκησαν δίωξη στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και άλλα τέσσερα πρόσωπα, που δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι ο γιος του έκπτωτου προέδρου και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας.

Ο Μαδούρο ήταν «επικεφαλής μιας διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ» της Βενεζουέλας, αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Φέρεται ότι συμμάχησε με αντάρτικα κινήματα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικά» καθώς και με καρτέλ ναρκωτικών «για να στείλει τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, ο Μαδούρο είχε εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών από την εποχή που εξελέγη βουλευτής το 2000.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο Μπάρι Πόλακ, είπε ότι αναμένει μια «περίπλοκη και τεράστια» δικαστική μάχη με αντικείμενο τη «στρατιωτική απαγωγή» του πελάτη του. Σημείωσε ότι ο Μαδούρο δεν ζήτησε την αποφυλάκισή του αλλά ενδέχεται να το κάνει αργότερα.

Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, είπε ότι η πελάτισσά του φέρει σοβαρά τραύματα, όπως μώλωπες στα πλευρά και ζήτησε να υποβληθεί σε ακτινογραφίες και να την δει γιατρός.

Κινηματογραφική η μεταφορά στο δικαστήριο

Σαν ταινία του Χόλιγουντ η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και μάλιστα πέντε ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη για λόγους ασφαλείας. Σε κάθε βήμα τους περιτριγυρίζονταν από έναν ασφυκτικό κλοιό με βαριά οπλισμένους άνδρες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και του στρατου.

Η διαδρομή προς το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μεταδόθηκε λεπτό προς λεπτό από τα διεθνή δίκτυα, με τον κόσμο να παρακολουθεί την αποκαθήλωση ενός δικτάτορα που έδειχνε να μη φοβάται τίποτα.

Το ελικόπτερο, με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκεί μπήκε σε τεθωρακισμένο όχημα και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.

Δεκάδες κομάντος βρίσκονταν στα οχήματα που τον συνόδευαν, καθώς και σε αυτό που βρισκόταν ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.

Και στις δύο μεταφορές του από το αυτοκίνητο σε ελικόπτερο και από το ελικόπτερο στο τεθωρακισμένο στρατιωτικό όχημα, ο Νικολάς Μαδούρο είχε γύρω του δεκάδες κομάντος βαριά οπλισμένους.