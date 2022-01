Την προσοχή της βασίλισσας Ελισάβετ κατάφερε να τραβήξει μια μπέμπα από τις ΗΠΑ, η οποία ντύθηκε για τους εορτασμούς του Halloween ακριβώς όπως και η 95χρονη μονάρχης της Βρετανίας.

Το κοστούμι που διάλεξαν οι γονείς της μικρής Jalayne από το Κεντάκι έκανε την μπέμπα να είναι μια μικρή βασίλισσα Ελισάβετ. Το καπέλο της, το πανέμορφο γαλάζιο παλτουδάκι της, ακόμα και το τσαντάκι της, όλα παρέπεμπαν στις εμφανίσεις της Μεγαλειοτάτης.

Βέβαια, αυτό που αποθέωσε την εμφάνιση της μικρής Jalayne ως βασίλισσα Ελισάβετ είναι τα δύο σκυλιά Κόργκι που την συνόδευαν. Κόργκι έχει και η Μεγαλειοτάτη, και είναι μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της.

Οι γονείς της Jalayne έστειλαν φωτογραφίες της στο Μπάκιγχαμ και σοκαρίστηκαν όταν τους απάντησαν. Σύμφωνα με την Daily Mail, η μικρή πήρε γράμμα από την Κυρία των Τιμών, εκφράζοντας της την χαρά της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η οικογένεια της μικρής Jalayne είναι υποστηρικτές της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, και – όπως είπε η μητέρα της – έμπνευση για την εμφάνιση της μπέμπας ως βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τα σκυλιά Κόργκι που έχουν.

Toddler receives letter from the Queen thanking her for dressing up in 'splendid' monarch outfit for Halloween https://t.co/H5m32RPy4n