Μπορέλ: Η ΕΕ «εκφράζει τη λύπη της για τις μαζικές συλλήψεις» στις διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι

Ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, «εξέφρασε τη λύπη του για τις μαζικές συλλήψεις» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπέρ του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι την Κυριακή (31/1) στη Ρωσία και τη «δυσανάλογη χρήση δύναμης» εναντίον των διαδηλωτών και των δημοσιογράφων.

«Οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα τους να διαδηλώνουν χωρίς τον φόβο της καταστολής. Η Ρωσία πρέπει να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter o Ζοζέπ Μπορέλ.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.