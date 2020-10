Μπόρις Tζόνσον: Γιατί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας χάνει μαλλιά; Πανικός στο Twitter

Την προσοχή πολλών τηλεθεατών που παρακολούθησαν την χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού της Βρετανίας φαίνεται ότι τράβηξε το γεγονός ότι το σακάκι του ήταν γεμάτο τρίχες. Ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στην τηλεόραση δύο φορές: τη μία από τη Βουλή των Κοινοτήτων και την άλλη παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τα νέα αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα social media, πολλοί ήταν οι Βρετανοί που προβληματίστηκαν με την τριχόπτωση που εμφάνισε ο Μπόρις Τζόνσον. Κάποιοι μάλιστα συνέδεσαν το περιστατικό και με τον κορονοϊό.

#COVID19 boris looks like he has Dandruff 19. Sort yourself out you blithering Bandar @BorisJohnson pic.twitter.com/jtXk4XVfJ2

«Η απώλεια μαλλιών είναι ένα σύμπτωμα που συνδέεται με τη νόσο Covid-19, από την οποία έχει νοσήσει ο Βρετανός πρωθυπουργός», έγραψαν ορισμένοι.

«Το σακάκι ήταν καλυμμένο από τρίχες. Είναι μια παρενέργεια του Covid. Πολλοί υποφέρουν μαζί με προβλήματα μνήμης…», γράφει ένας άλλος χρήστης στο Twitter.

🇬🇧 And back to Britain: ‘Has he [Boris Johnson] been fighting a cat?’ 🙀



Viewers distracted by hair falling onto Boris Johnson’s shoulders as he announces lockdown changes.



Well they do say Covid causes hair loss.https://t.co/Ore9sYi65A https://t.co/W9Re0tx9J3 pic.twitter.com/X16fmIJa75