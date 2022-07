Μπλεξίματα φαίνεται πως έχει ο Μπόρις Τζόνσον, καθώς μετά την παραίτηση από πρωθυπουργός της Βρετανίας κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας.

Την αποκάλυψη κάνει η εφημερίδα The Times και αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μπόρις Τζόνσον ήταν δήμαρχος Λονδίνου και προσπαθούσε να διορίσει μια νεαρή γυναίκα στο δημαρχείο ώστε να αναπτύξει μαζί της ερωτικό δεσμό.

Η εφημερίδα δίνει στη δημοσιότητα το ηχητικό ντοκουμέντο σύμφωνα με το οποίο, η γυναίκα τον προσέγγισε το 2017 ζητώντας του εξηγήσεις για όσα έγιναν το 2008.

Ο Τζόνσον σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο δεν αρνείται τα όσα υποστηρίζει η γυναίκα.

Να σημειωθεί ότι την εποχή που ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθούσε να διορίσει την νεαρή γυναίκα ήταν παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών. Η κοπέλα είχε μετακομίσει στο Λονδίνο και εργαζόταν ως εθελόντρια στους Συντηρητικούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αυτός που μπλόκαρε τον διορισμό της ήταν Κιτ Μαλθχάους, καθώς της είπε ότι τον προβληματίζει η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα της και στον Μπόρις Τζονσον.

EXCLUSIVE: Boris Johnson lobbied for a public role for a young woman who says he abused his power to have a sexual relationship with her



The PM was confronted at the height of the #MeToo movement in 2017, when she told him she was still “shaken and upset”https://t.co/FZtujTL2D1 pic.twitter.com/h85BlqHRNw