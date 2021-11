Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορούν δύο γυναίκες τον πατέρα του Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, η βουλευτής Caroline Nokes και η δημοσιογράφος, Αilbhe Rea, κατηγορούν τον Στάνλεϊ Τζόνσον ότι στο παρελθόν τις είχε θωπεύσει πιάνοντάς τους τα οπίσθια.

Η βουλευτής των Τόρις, Caroline Nokes, ισχυρίστηκε στο Sky News ότι ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον σε συνέδριο των συντηρητικών το 2003 στο Μπλάκπουλ, έπιασε τα οπίσθιά της πολύ δυνατά λέγοντάς της «ω, έχει υπέροχα οπίσθια». Η ίδια πλέον είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που βρήκε το θάρρος να περιγράψει τη δική της σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό απάντησε: «Δεν θυμάμαι καθόλου την Κάρολαϊν Νόουκς – αλλά ορίστε…» και πρόσθεσε «καμία απάντηση… καλή τύχη και ευχαριστώ».

Ωστόσο, – όπως αναφέρει η Dailymail – μία ακόμη γυναίκα κατηγόρησε τον Τζόνσον ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά. Η δημοσιογράφος του New Statesman, Αilbhe Rea, ισχυρίστηκε πως ο ίδιος πολιτικός την είχε αρπάξει με προκλητικό και ανάρμοστο τρόπο: «Ο Στάνλεϊ Τζόνσον με έπιασε επίσης σε ένα πάρτι σε συνέδριο των Συντηρητικών το 2019. Είμαι ευγνώμων στην Κάρολαιν Νόουκς που μίλησε για κάτι που κανένας από εμάς δεν θα έπρεπε να ανεχτεί, ιδίως από τον πατέρα του πρωθυπουργού».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντέμιαν Χιντς, αρμόδιος για την ασφάλεια είπε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τους ισχυρισμούς, ενώ ο σκιώδης υπουργός εσωτερικών των εργατικών Νικ Τόμας-Σίμοντς είπε στο Sky News: «Για κάθε θύμα που εμφανίζεται, εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά που λέει με μεγάλη ευαισθησία, πολύ προσεκτικά».

Οι καταγγελίες έρχονται μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας όπου πατέρας του Τζόνσον εμφανίζεται χωρίς μάσκα σε πτήση για το Λονδίνο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Είναι ο μόνος στην ουρά για την πτήση που δεν φοράει μάσκα.

Ο αθλητικογράφος της Guardian, Σάιμον Μπέρντον, που τράβηξε τη φωτογραφία, έγραψε στο Twitter: «Μόλις επέστρεψα από το Ντουμπάι, και υπήρχε ένα άτομο στην πτήση μου που δεν πίστευε ότι οι μάσκες είναι για εκείνον. Ήταν… ο μπαμπάς του Μπόρις Τζόνσον #likefatherlikeson».

Just back from Dubai, and there was one person on my flight who didn’t think masks were for them. It was … Boris Johnson’s dad #likefatherlikeson pic.twitter.com/K2mfRElr7m