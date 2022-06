Τουλάχιστον 100 άμαχοι νεκροί στην Μπουρκίνα Φάσο από επίθεση ισλαμιστών μαχητών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (11 – 12.06.2022).

Συγκεκριμένα, ένοπλοι μαχητές σκότωσαν τουλάχιστον 100 αμάχους σε μία αγροτική περιοχή στα βόρεια της Μπουρκίνα Φάσο το περασμένο 48ωρο, σύμφωνα με μία τοπική πηγή ασφάλειας.

Η επίθεση έγινε σε μία περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ισλαμικές επαναστατικές ομάδες εδώ και χρόνια.

The security situation in #BurkinaFaso 🇧🇫 is increasingly critical with a growing number of attacks from Islamic State and al-Qaeda affiliates.



Where do Barkhane and French forces stand? @SimNasr reports ⤵️ pic.twitter.com/mD59cb3aW0