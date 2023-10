Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς που πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή, 7/10/2023, επίθεση στο Ισραήλ.

«Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», είπε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους παλαιστίνιους μαχητές της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Δεν είμαστε ουδέτεροι σε αυτόν τον πόλεμο… η επίθεσή μας στη Σεμπάα ήταν ένα μήνυμα – λέμε στους Ισραηλινούς και στις ΗΠΑ να σταματήσουν αυτή τη “βλακεία” διαφορετικά ολόκληρη η περιοχή θα εμπλακεί στον πόλεμο», ανέφερε ακόμη ο Σαφιεντίν.

BREAKING: Senior Hezbollah official Hashem Safieddine:



“We are not neutral in this war” … our attack in Shebas was a message – we tell the Israelis and the US to stop this “stupidity” or the whole region will be involved in the war.#Israel #Palestine