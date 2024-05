Ρωσία: Κατέρρευσε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν στη Ρωσία, όταν ένα ολόκληρο τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε στην πόλη Μπέλγκοροντ. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παγιδεύτηκαν και διασώστες που έψαχναν στα συντρίμμια του πρώτου ορόφου.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι της πολυκατοικίας στη Ρωσία κατέρρευσαν. Στο σημείο παρέμενε ένας όροφος θαμμένος στα συντρίμμια, ο οποίος κατέρρευσε κι αυτός παγιδεύοντας διασώστες.

“Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις”, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Γκλάντκοφ.

“Ως συνέπεια από το άμεσο πλήγμα που δέχθηκε το συγκρότημα των διαμερισμάτων από ένα βλήμα” σημείωσε.

Το κανάλι ειδήσεων Mash στην πλατφόρμα Telegram ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο Interfax σημειώνει πως περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου.

Η Ρωσία σημειώνει πως η πολυκατοικία κατέρρευσε από τα θραύσματα ενός πυραύλου Tochka-U που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία, με την Ουκρανία να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την πολυκατοικία να καταρρέει έπειτα από έκρηξη στη βάση της.

