Μυστήριο με πτήση του «Αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από τις ΗΠΑ: Ανησυχία και σενάρια σε μια περίοδο παγκόσμιας έντασης

Ανησυχία, αλλά και πολλά σενάρια προκάλεσε η εμφάνιση του «Doomsday Plane», του Boeing E-4B Nightwatch στον ουρανό του Λος Άντζελες την ώρα που οι παγκόσμιες εντάσεις κλιμακώνονται.

Το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό και ως «αεροπλάνο της Αποκάλυψης», χρησιμεύει ως ιπτάμενο διοικητήριο για κορυφαίους αξιωματούχους σε περιόδους κρίσης και είναι κατασκευασμένο για να επιβιώνει από πυρηνική επίθεση, ενώ παράλληλα συντονίζει στρατιωτική δράση. Η παρουσία του στο Λος Άντζελες δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό διεθνώς ως «Doomsday Plane» (το «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης»), καταγράφηκε να προσγειώνεται σε πολιτικό αεροδρόμιο για πρώτη φορά στην ιστορία άνω των 50 ετών επιχειρησιακής του χρήσης. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος εντοπίστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και η παρουσία του πυροδότησε μια σειρά από σχόλια και θεωρίες συνωμοσίας.

Το Boeing E-4B Nightwatch είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο για να προστατεύει τις ΗΠΑ από μια καταστροφική επίθεση. Μπορεί ακόμη και να αντέξει τις επιπτώσεις μιας πυρηνικής έκρηξης. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της χώρας για τη διατήρηση της τάξης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Η παρουσία του Nightwatch σε πολιτικό αεροδρόμιο δεν είναι συνηθισμένη δεδομένου του ρόλου του ως ιπτάμενου κέντρου διοίκησης κάτι το οποίο ενεργοποιείται μόνο σε ακραίες συνθήκες εθνικής κρίσης.

Σχεδιασμένο ως το εθνικό αεροπορικό διοικητήριο του αμερικανικού στρατού, το E-4B έχει κατασκευαστεί για να μετακινείται μεταξύ τοποθεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, διατηρώντας τη συνέχεια της διοίκησης και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ποικίλες καταστάσεις.

Ιπτάμενο καταφύγιο πυρηνικής επιβίωσης

Το Boeing E-4B σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ως μέσο διασφάλισης της επιβίωσης της αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης. Η πρόσφατη πτήση του καταγράφηκε από συστήματα παρακολούθησης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Ουάσινγκτον.

Επισήμως, δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για την αποστολή του. Ωστόσο, το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης ενίσχυσε τα σενάρια και την ανησυχία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συνολικά τέσσερα τέτοια αεροσκάφη για περιπτώσεις εθνικής κρίσης. Το Nightwatch έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ —σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ— καθώς και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, εφόσον τα επίγεια κέντρα διοίκησης τεθούν εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, μπορεί να κατευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εκδίδει εντολές πολέμου και να συντονίζει πολιτικές αρχές ακόμη και μετά από πυρηνικό πλήγμα.

Το Nightwatch είναι τροποποιημένο Boeing 747, ειδικά ενισχυμένο ώστε να αντέχει σε ηλεκτρομαγνητικές επιθέσεις (EMP), με αναλογικά συστήματα ελέγχου που περιορίζουν τον κίνδυνο κυβερνοπαρεμβάσεων. Διαθέτει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, γεγονός που του επιτρέπει να παραμείνει στον αέρα έως και μία εβδομάδα.

Το κόστος λειτουργίας του ξεπερνά τα 150.000 δολάρια ανά ώρα, καθιστώντας το το ακριβότερο επιχειρησιακό αεροσκάφος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.