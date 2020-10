Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας επίθεση του Αζερμπαϊτζάν

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας κλίμακας επίθεσης του στρατού του Αζερμπαϊτζάν στο νότιο τμήμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας Σουσάν Στεπανιάν, μετά το μεσημέρι οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν ενεργοποίησαν εφεδρικές δυνάμεις , μεγάλο αριθμό στρατιωτικού οπλισμού συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και πυροβολικού.

Η ίδια ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν άρχισαν να βάλλουν με ρουκέτες εναντίον της πόλης Στεπανακέρτ στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Around afternoon the Azerbaijani AF launched a large-scale attack in the S. direction of the LoC between Artsakh and Azerbaijan, throwing reserve forces & mil. equipment.

The enemy ignores also the security of the territory of Iran. Enemy capabilities are being destroyed.