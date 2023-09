Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ τρέχουν στο αεροδρόμιο, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στην οποία κατέληξαν με το Αζερμπαϊτζάν οι αυτονομιστικές δυνάμεις αυτού του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα, την επομένη της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Μπακού.

Οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα όπλα στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με το Αζερμπαϊτζάν και η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Οι Αρμένιοι αυτονομιστές που διοικούν την αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία του Αρτσάχ» (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ) κάλεσαν τους 120.000 κατοίκους της περιοχής να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα.

«Καλούμε για ακόμη μια φορά τους κατοίκους του Στεπανακέρτ να μην πανικοβληθούν και να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν την περιοχή», ανέφεραν οι Αρμένιοι αυτονομιστές.

Εικόνες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο, ορισμένοι έχουν μαζί τους μικρά παιδιά.

Οι αυτονομιστές ηγέτες του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει το Μπακού ότι θέλει να προβεί σε εθνοκάθαρση στον θύλακα. Το Αζεριμπαϊτζάν απορρίπτει τέτοιες κατηγορίες και λέει ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Αρμενίων αμάχων της περιοχής σύμφωνα με το δικό του Σύνταγμα.

Οι Αρμένιοι, χριστιανοί στο θρήσκευμα, έχουν μακραίωνη ιστορική κυριαρχική παρουσία στην περιοχή, που χρονολογείται από αιώνες προ Χριστού.

Το Αζερμπαϊτζάν, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, συνδέει και την ιστορική του ταυτότητα με τον θύλακα. Κατηγορεί τους Αρμένιους ότι εκδίωξαν Αζέρους που ζούσαν στην περιοχή τη δεκαετία του 1990. Το Μπακού θέλει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν.

Εκπρόσωποι των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν συνάντηση αύριο, Πέμπτη, με τις αζέρικες αρχές.

Η Ρωσία τόνισε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις της εκπληρώνουν την αποστολή τους.

Η Μόσχα τόνισε ότι 2.261 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1.049 παιδιά, απομακρύνθηκαν από εμπόλεμα σημεία και φιλοξενούνται σε βάση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν τόνισε σήμερα ότι θέλει να ενσωματώσει ειρηνικά τους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετά τη συνθηκολόγηση των αυτονομιστικών δυνάμεων του θύλακα.

Ο Χικμέτ Χατζίεφ, σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αφοπλισμός των δυνάμεων του Καραμπάχ θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχούς επανένταξης του εδάφους, το οποίο βρισκόταν εκτός ελέγχου του Μπακού επί τρεις δεκαετίες, καθώς και τις προοπτικές ειρήνης του Μπακού με το Γερεβάν.

Ο Αζέρος αξιωματούχος παράλληλα έκρινε ως μη αναγκαία μια ανάμειξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επί τόπου.

