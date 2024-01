Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να κινητοποιήσει 90.000 στρατιώτες στη μεγαλύτερης έκτασης στρατιωτική άσκηση που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Την είδηση για την γιγαντιαία άσκηση του ΝΑΤΟ αποκαλύπτει το επίσημο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Οι στρατιωτικοί ελιγμοί του ΝΑΤΟ θα επικεντρωθούν στην αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι φωνές αξιωματούχων στην Ευρώπη, όπως του υπουργού Άμυνας της Σουηδίας ή των συναδέλφων του των χωρών της Βαλτικής, που προειδοποιούν πως πλησιάζει η ώρα που θα υπάρξει κάποιου είδους σύγκρουση με τη Ρωσία.

