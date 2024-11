ΝΑΤΟ: Η Ραντμίλα Σεκερίνσκα από τη Βόρεια Μακεδονία είναι η νέα Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Συμμαχίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα (19.11.2024) ότι διόρισε την Ραντμίλα Σεκερίνσκα, από την Βόρεια Μακεδονία, ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον διορισμό της Ραντμίλα Σεκερίνσκα ως η επόμενη αναπληρώτρια γενική γραμματέας. Πιστεύει αληθινά στο ΝΑΤΟ, γνωρίζει τη δουλειά που απαιτείται για να ενταχθεί στη Συμμαχία και τι σημαίνει να είσαι πλήρες μέλος σε αυτήν. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της καθώς αναλαμβάνει αυτόν τον ζωτικό ρόλο».

Η ίδια αντέδρασε στον διορισμό της στο ΝΑΤΟ, με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι: «Θα είναι τιμή μου να υπηρετήσω ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του Μαρκ Ρούτε και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με όλους τους Συμμάχους προς μια ακόμη ισχυρότερη και ασφαλέστερη Συμμαχία».

It will be my privilege to serve as NATO Deputy Secretary General under the leadership of @SecGenNATO. I am committed to working with all Allies towards an even stronger and safer Alliance.https://t.co/fQxXSV7bBb