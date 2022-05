Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο ΓΓ Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με tweet της Εκπροσώπου της Συμμαχίας, Οάνα Λουντζέσκου.

«Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ βρέθηκε θετικός στην Covid-19. Είναι πλήρως εμβολιασμένος και με ενισχυτική δόση και έχει ήπια συμπτώματα. Ακολουθώντας τις βελγικές ιατρικές οδηγίες, θα συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του δουλεύοντας από το σπίτι» αναφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has tested positive for Covid19. He is fully vaccinated and boosted & has mild symptoms. Following Belgian medical guidelines, he will continue to fulfil his duties working from home.