Τραγωδία με θύματα μετανάστες στην Καλιφόρνια. Βάρκα ανατράπηκε με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. 27 άλλοι σώθηκαν.

Όλα έγιναν όταν υπερφορτωμένο σκάφος που, όπως φαίνεται, μετέφερε παράτυπους μετανάστες ναυάγησε την Κυριακή (02.05.2021) στην ακτή της Καλιφόρνιας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, σύμφωνα με τις αρχές.

Το σκάφος μήκους 12 μέτρων διαλύθηκε όταν έπεσε σε ύφαλο χθες το πρωί στην ακτή κοντά στο Σαν Ντιέγκο, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στην θάλασσα για να σωθούν, σύμφωνα με βίντεο αυτοπτών μαρτύρων.

«Ήταν ένα σκάφος διακινητών, οι οποίοι προσπαθούσαν όπως φαίνεται να φέρουν παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής Τζέφρι Στίβενσον, προσθέτοντας ότι ένας άνδρας που είναι ύποπτος ότι ήταν ο καπετάνιος του πλοίου ανακρίνεται.

«Οι διακινητές δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Ο εξοπλισμός ασφάλειας ήταν ανεπαρκής και προφανώς το σκάφος ήταν υπερβολικά φορτωμένο», πρόσθεσε.

Οι 27 επιζώντες της τραγωδίας τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο.

Photos taken at the scene of the boat incident today. 40’ cabin cruiser broke up along the rocks inside the surf line. The @SDLifeguards cliff rescue veh was used to extricate one patient up to street level. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG