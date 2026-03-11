Κόσμος

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Εμπορευματοφόρο πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα»

Μέχρι στιγμής, κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές
Φωτογραφία αρχείου REUTERS
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

Προς τα Στενά του Ορμούζ στρέφονται πλέον τα βλέμματα όλου του κόσμου, καθώς από την μία, το Ιράν, ανακοίνωσε πως μπλοκάρει την μετακίνηση των πετρελαιοφόρων, από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την απομάκρυνση ναρκών που φέρεται πως έχουν ρίξει Ιρανοί στην θάλασσα. Και ενώ η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου, εμπορευματοφόρο πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο πλήγμα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το πλοίο που μετέφερε εμπορεύματα, χτυπήθηκε στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 (11.03.2026) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη για την επίθεση η οποία προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

