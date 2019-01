Νέα τουρκική πρόκληση με NAVTEX από Καστελόριζο ως Κύπρο

Αυτή τη φορά η τουρκική NAVTEX περιλαμβάνει μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και της κυπριακής ΑΟΖ.

Η έρευνα μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα και να διαρκέσει ως και τις 19 Ιανουαρίου.

Η ΝΑVTEX 0039/19:

TURNHOS N/W :0039/19 MEDITERRANEAN SEA SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 060800Z JAN 19 TO 070700Z JAN 19 IN AREA BOUNDED BY: 35 50.00 N – 031 58.00 E 33 58.00 N – 031 58.00 E 33 58.00 N – 028 56.00 E 35 50.00 N – 028 56.00 E 5 NM BERTH REQUESTED.