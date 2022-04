Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η στυγερή δολοφονία μιας 51χρονης από το Κουίνς, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Ο δράστης την μαχαίρωσε 58 φορές, έβαλε το πτώμα της σε ένα σακβουαγιάζ και το άφησε σε πάρκο της περιοχής.

Η τσάντα μέσα στην οποία βρίσκονταν νεκρή η Orsolya Gaal εντοπίστηκε το Σάββατο (16.04.2022) από έναν περαστικό στο Forest Hills, ο οποίος παρατήρησε αίματα στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, η 51χρονη είχε συνολικά 58 τραύματα από μαχαίρι σε λαιμό, θώρακα, χέρια και πόδια.

Ιδιαίτερα σοκαρτιστικό είναι – όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post – ότι ο σύζυγος της 51χρονης έλαβε μήνυμα στο κινητό του, το οποίο έγραφε: «Θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη οικογένεια σου». Ο ίδιος έλειπε ταξίδι στο Πόρτλαντ μαζί με τον 17χρονο γιο τους, όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα της γυναίκας του.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Orsolya Gaal είχε φύγει από το σπίτι λέγοντας στον 13χρονο γιο τους – που είχε μείνει μαζί της στη Νέα Υόρκη – ότι θα πάει να παρακολουθήσει μια παράσταση. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η 51χρονη συναντήθηκε με κάποιον.

Για την δολοφονία της Orsolya Gaal μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, υπάρχει όμως – σύμφωνα με την NYP – ένας ύποπτος. Από την διαδικασία της ανάκρισης έχει περάσει και ο 13χρονος γιος της, ο οποίος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη μαζί της.

