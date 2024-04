Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος της Swiss Air κινδύνευσε να συγκρουστεί με άλλα 4 αεροπλάνα – Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία

Αεροπορική τραγωδία αποφεύχθηκε στη Νέα Υόρκη καθώς αεροσκάφος της Swiss Air παραλίγο να συγκρουστεί με τέσσερα άλλα αεροσκάφη στο διεθνές αεροδρόμιο JFK, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (23.4.24).

Σύμφωνα με τη New York Post, η πτήση της Swiss Air με προορισμό τη Ζυρίχη έλαβε έγκριση για απογείωση από το JFK και άρχισε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον διάδρομο με τον πιλότο να καταφέρνει ευτυχώς να πατήσει έγκαιρα τα φρένα αφού παρατήρησε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει έγκριση, κατά τον ίδιο χρόνο και για τέσσερα άλλα αεροπλάνα.

Η Swiss Air επαίνεσε τα γρήγορα αντανακλαστικά του προσωπικού κατόπιν της σωτήριας πρωτοβουλίας του πιλότου να διακόψει την πορεία του και να αποφύγει έτσι μια ενδεχόμενη τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

«Λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της γρήγορης αντίδρασης του πληρώματος μας, μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Swiss Air.

🇺🇸CATASTROPHIC COLLISION AVERTED AT JFK AIRPORT The FAA is currently investigating a nearly 4-plane collision at JFK Airport on April 17. A Swiss Air jet, despite being given the ‘all clear’, swiftly aborted take-off upon detecting traffic on the runway, averting a potentially… pic.twitter.com/S6OJ8kcQCG

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας διερευνά το περιστατικό.

Η παραλίγο σύγκρουση στο JFK έγινε μόλις μια μέρα αφότου δύο άλλα αεροσκάφη παραλίγο να συντριβούν στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον λίγο έξω από την Ουάσιγκτον.

