Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται από νωρίς το πρωί (ώρα ΗΠΑ) στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όπου ένας καταδιωκόμενος άντρας από το FBI έχει κλειδαμπαρωθεί σε διαμέρισμα του 31ου ορόφου του πολυτελούς κτηρίου κατοικιών CitySpire και απειλεί να βουτήξει στο κενό.

Ο ύποπτος, που δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είναι γνωστό γιατί τον καταδιώκει το FBI, κατάφερε να εισβάλλει στο διαμέρισμα του 31ου ορόφου του κτηρίου CitySpire στην οδό West 56th κοντά στο Central Park και απειλεί εδώ και πολλές ώρες ότι θα βουτήξει στο κενό, αν δεν τον αφήσουν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές αλλά και απλός κόσμος και παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα το συμβάν, με τους πυροσβέστες να έχουν στήσει μια τεράστια φουσκωτή κατασκευή για να του ανακόψουν την πτώση, σε περίπτωση που κάνει πράξη τα λόγια του.

Σύμφωνα με τη DailyMail, πρόκειται για έναν μαύρο άνδρα που φοράει μαύρη μπλούζα και τζιν παντελόνι ενώ στα πλάνα που κυκλοφορούν στα social media διακρίνονται τα πόδια του να κρέμονται στο κενό, αφού ο ίδιος κάθεται στο περβάζι του παραθύρου, σε ύψος εκατοντάδων μέτρων.

🚨#UPDATE: The Suspect is wanted by the FBI, and still threatening to jump from the 31st floor of a Manhattan skyscraper with Negotiators have placed a blanket on the suspect, who has been sitting on the ledge for more than two hours pic.twitter.com/lKETQ14PYP