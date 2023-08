Φως στις λεπτομέρειες της τραγωδίας προσπαθούν να ρίξουν τα δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ και οι έρευνες των Αρχών, για την ογκολόγο στη Νέα Υόρκη που σκότωσε το 4 μηνών μωρό της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με γείτονα να αποκαλύπτει ότι η αστυνομία και τα ασθενοφόρα είχαν κληθεί πολλές φορές στο σπίτι.

Όπως αναφέρει ο 71χρονος γείτονας της ογκολόγου στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ Στιούαρτ, «μέσα στο καλοκαίρι ασθενοφόρα και αστυνομικοί είχαν έρθει δύο, ίσως τρεις φορές αυτό το καλοκαίρι. Τουλάχιστον δύο φορές».

«Είδα την αστυνομία και τα ασθενοφόρα να φτάνουν», είπε ο 71χρονος για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τραγωδίας με την ογκολόγο Δρ. Κρίσταλ Κασκέτα, που πυροβόλησε και σκότωσε την 4 μηνών κόρη της πριν αυτοκτονήσει. Τραγική λεπτομέρεια, οι γονείς της ήταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού…

Βέβαια, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, δεν είναι σαφές γιατί η αστυνομία και τα ασθενοφόρα είχαν κάνει τόσες επισκέψεις στο σπίτι της ογκολόγου. Η Κασκέτα μπήκε στο δωμάτιο του μωρού της γύρω στις 07:00 το πρωί του περασμένου Σαββάτου (5.8.2023), πυροβόλησε το παιδί και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, είπαν οι Αρχές στην εφημερίδα The Journal News.

Top cancer doctor Krystal Cascetta ‘kills herself and her baby in horrific murder suicide at $1M home’ https://t.co/5Y8ZGZ7s7W pic.twitter.com/uJthi148pZ