Μια υπόθεση που είχε κλείσει αλλά ξανανοίγει μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στην Μινεάπολη είναι αυτή του θανάτου του Μανουέλ Έλις ο οποίος κατά την σύλληψή του στην Ουάσινγκτον διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Όλα έγιναν στις 3 Μαρτίου. Μάλιστα, ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον Τζέι Ίνσλι δήλωσε “πεπεισμένος” ότι η έρευνα για τον θάνατο του Μανουέλ Έλις δεν μπορεί να διενεργηθεί από τον σερίφη και τον εισαγγελέα της κομητείας Πιρς λόγω “σύγκρουσης συμφερόντων”.

On March 3rd, #ManuelEllis died at the hands of four Tacoma police officers.



Thursday, Manuel’s death was ruled a homicide. The cause: hypoxia — a lack of oxygen reaching body tissues — due to physical restraint. #ICantBreathe



New video has emerged: pic.twitter.com/M7zATj6Jof