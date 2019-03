Νέα Ζηλανδία: Έτοιμος να βοηθήσει δηλώνει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια, μετά το μακελειό με 49 νεκρούς σε δύο τεμένη στη Νέα Ζηλανδία.

«Ενημέρωσα την πρωθυπουργό ότι είμαστε αλληλέγγυοι προς τη Νέα Ζηλανδία κι ότι οποιαδήποτε βοήθεια μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», ανέφερε ο Τραμπ με μήνυμά του στο Twitter.

Just spoke with Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, regarding the horrific events that have taken place over the past 24 hours. I informed the Prime Minister….

….that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019