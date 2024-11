Νέα Ζηλανδία: 55.000 Μαορί διέσχισαν όλη τη χώρα με τα πόδια σε 9 ημέρες διαμαρτυρόμενοι για νομοσχέδιο

Δεκάδες χιλιάδες Μαορί διαδήλωσαν την Τρίτη (19.11.2024), έξω από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας στο Ουέλινγκτον. Οι ιθαγενείς της νησιωτικής χώρας διαμαρτύρονται για ένα νομοσχέδιο που φέρεται να μειώνει τα δικαιώματα των Μαορί.

Η πορεία των 55.000 Μαορί ξεκίνησε πριν από 9 ημέρες στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας και διέσχισε κατά μήκος το νησί σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα, τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο παραδοσιακός ειρηνικός περίπατος των Μαορί κορυφώθηκε έξω από το κοινοβούλιο την Τρίτη, όπου οι διαδηλωτές απηύθυναν έκκληση στους νομοθέτες να αποσύρουν το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το σχέδιο νόμου αναθεωρεί συμφωνία του 1840 μεταξύ Βρετανών αποικιστών και των Μαορί.

Το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς τα περισσότερα κόμματα έχουν δεσμευτεί να το καταψηφίσουν,

Ωστόσο, η εισαγωγή του και μόνο έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή και αναζωπυρώνει μία συζήτηση για τα δικαιώματα των ιθαγενών στη χώρα υπό την πιο δεξιά κυβέρνηση των τελευταίων ετών.

Τεράστια πλήθη παρέλασαν στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον, με τους διαδηλωτές να ανεμίζουν σημαίες, μαζί με μέλη της κοινότητας των Μαορί με παραδοσιακές ενδυμασίες.

Η αστυνομία είπε ότι περίπου 55.000 άνθρωποι, ένας σημαντικός αριθμός σε μία χώρα περίπου 5 εκατομμυρίων κατοίκων, έκαναν πορεία προς το κοινοβούλιο για να αντιταχθούν στο νομοσχέδιο.

