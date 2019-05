Νέα Ζηλανδία: Ρεκόρ βασιλικών ονομάτων σε μια απλή οικογένεια με τέσσερα παιδιά!

“Είναι φλος ρουαγιάλ – τί πιθανότητες έχουμε;” είπε αστειευόμενη η Τζο Στάφορντ, που ζει στο Οτάγκο, στη νοτιοανατολική περιοχή του Νότιου Νησιού στη Νέα Ζηλανδία στην τοπική εφημερίδα Otago Daily Times.

Τα παιδιά των Στάφορντ είναι η 11χρονη Σάρλοτ, ο 9χρονος Χάρι, ο 7χρονος Τζορτζ και ο 4χρονος Άρτσι.

“Είναι απλά μια ευτυχής συγκυρία. Πάντα μας άρεσαν πολύ αυτά τα ονόματα. Πρώτα ήρθε ο πρίγκιπας Τζορτζ, μετά η πριγκίπισσα Σάρλοτ… τότε πιστέψαμε ότι ήταν μια σύμπτωση. Αλλά τώρα ήρθε και ο Άρτσι …”, είπε.

Η Τζο είπε ότι τις δύο τελευταίες ημέρες κατακλύστηκε από μηνύματα των φίλων της όταν άκουσαν στις ειδήσεις στη Νέα Ζηλανδία το όνομα του νέου βασιλικού μωρού.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την Τετάρτη (8.5.2019) ότι ονόμασαν Άρτσι Χάρισον Μάουντμπατεν – Ουίνδσορ τον γιο τους, έβδομο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

