Οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνα στο νησί Γουάιτ στη Νέα Ζηλανδία. Οκτώ άνθρωποι που θεωρούνται νεκροί! Αν οι φόβοι αυτοί επιβεβαιωθούν, ο αριθμός των νεκρών που έχει βυθίσει στο πένθος τη Νέα Ζηλανδία κι όχι μόνο, θα φτάσει τους 13. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τρεις Αυστραλοί.

Η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι δύσκολα θα έχουν επιζήσει όσοι αγνοούνται. «Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας που να επέζησε πάνω στο νησί», δήλωσε ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής αστυνομίας σε δηλώσεις του στο Ουέλινγκτον.

Στους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους μετά την καταστροφή στο νησί Γουάιτ, που αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες, είναι δύο άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο από τη Γερμανία, 24 από την Αυστραλία, δύο από την Κίνα, ένας από τη Μαλαισία, εννέα από τις ΗΠΑ και πέντε από τη Νέα Ζηλανδία.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό είναι η παραδοχή της αστυνομίας πως όλα τα πτώματα που έχουν απομείνει στο νησί είναι καλυμμένα από ηφαιστειακή τέφρα και η ανάκτησή τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση! Οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία πρόκειται να διενεργήσουν ποινικού χαρακτήρα έρευνα για όσα έγιναν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου. Και αυτό γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις πως το ηφαίστειο θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή και ήταν επικίνδυνο να γίνονται στο νησί Γουάιτ τουριστικές εκδρομές.

Συνολικά 47 άνθρωποι ήταν πάνω στο νησί Γουάιτ όταν έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Δευτέρας. Οι φωτογραφίες που δείχνουν μια ομάδα τουριστών να περπατά στον κρατήρα του ηφαιστείου λίγα λεπτά πριν την έκρηξη, προκαλούν τρόμο!

Όλα τα τμήματα φροντίδας εγκαυματιών στα νοσοκομεία στη Νέα Ζηλανδία είναι πλέον γεμάτα. Οι 27 από τους 31 τραυματίες που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία έχουν υποστεί εγκαύματα στο 71% και πάνω των σωμάτων τους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιζήσουν όλοι.

Ένας νοσοκόμος ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που πήγε να προσφέρει βοήθεια στα θύματα, προκάλεσε σοκ με τη μαρτυρία του. Είπε πως βίωσε μια «σοκαριστική εμπειρία» και πως αυτό που έβλεπε έμοιαζε σε σκηνές από την τηλεοπτική σειρά Τσερνόμπιλ. «Η ηφαιστειακή τέφρα είχε καλύψει τα πάντα. Ήταν φοβερό το συναίσθημα», αφηγήθηκε ο Ράσελ Κλαρκ, νοσοκόμος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Auckland Westpac Rescue Helicopter.

Είπε ακόμη ότι είδε ένα ελικόπτερο που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές. «Δεν βρήκαμε κανέναν επιζώντα στο νησί», ανέφερε, αλλά πρόσθεσε πως άκουγε τις ανταλλαγές μέσω ασυρμάτου και ως εκ τούτου γνώριζε πως υπήρχαν πολλοί τραυματίες «σε πολύ κρίσιμη» κατάσταση.

Blanketed in ash, no survivors: Paramedic describes New Zealand volcano devastation. More here: https://t.co/SnNPCPvS36 pic.twitter.com/Dv06QhjlLt

— Reuters (@Reuters) December 10, 2019