Νέα Ζηλανδία: Το νέο ψέμα του Ερντογάν για το μακελειό!

Το γεγονός αυτό αλλά και ότι με κάθε ευκαιρία προβάλλει στις συγκεντρώσεις του το βίντεο από το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία, έχουν προκαλέσει την οργή της ηγεσίας της χώρας. Όπως αποκαλύπτει ο αυτοεξόριστος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ στην συγκέντρωση που έκανε το βράδυ της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε ψέμματα ότι ανάμεσα στους 50 νεκρούς στο μακελειό στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, ήταν και τρεις Τούρκοι. Αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι αναληθές.

In last night's rally in #Istanbul, Turkish President #Erdogan falsely claimed that three Turks were among 50 Muslims who were killed in #ChristchurchMosqueAttack, and said if Turks do not reach out to Muslims in #NewZealand, nobody would. [Fact is no Turk among the dead] pic.twitter.com/qXFP21h0VC

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 20, 2019