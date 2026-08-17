Νέες μυστικές Ρωσικές εγκαταστάσεις drone απειλούν το ΝΑΤΟ – Η μεγάλη εμβέλεια και η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτόξευσης

Στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία φαίνεται να έχει προχωρήσει η Μόσχα, με στόχο να κάνει πιο εύκολη την εξουδετέρωση στόχων βαθιά μέσα στο έδαφος του ΝΑΤΟ.

H αποκάλυψη αυτή γίνεται λίγες μέρες μετά την είδηση του διορισμού από τον Βλαντίμιρ Πούτιν του Ντενίς Λιάμιν στη θέση του διοικητή των νέων ρωσικών Δυνάμεων αρμόδιων για τις επιχειρήσεις με drones, με την είδηση να εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ καθώς η Μόσχα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές της να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones.

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Η Telegraph, σε έρευνα που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και διαρρεύσαντα έγγραφα, εντόπισε τουλάχιστον 10 εγκαταστάσεις εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Συνολικά οι ερευνητές κατέγραψαν τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης, ενώ περίπου 20 εμφανίζονται μεγαλύτερες από τις συνήθεις. Η ανάλυση της DroneSec δείχνει ότι το αυξημένο μήκος τους πιθανότατα συνδέεται με τη δυνατότητα εκτόξευσης των νεότερων ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας, που απειλούν δυνητικά μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Βάσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χωριά

Η Ρωσία φέρεται να αξιοποιεί τόσο υφιστάμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικά αεροδρόμια όσο και νέες θέσεις που δημιουργούνται σε αγροτικές περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποδομές εκτόξευσης drones έχουν κατασκευαστεί ακόμη και κοντά σε χωριά.

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Η έκταση της ανάπτυξης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε μία από τις εγκαταστάσεις υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 1.000 drones ταυτόχρονα, ενώ σε αρκετές στρατηγικές βάσεις κατασκευάζονται επιπλέον ράγες εκτόξευσης.

Russia has installed secret bases capable of firing high-powered drones deep into Nato territory.



A Telegraph investigation can reveal 10 Kremlin bases with newly built launch pads for Moscow’s most advanced long-range suicide drones.



https://t.co/SEFQQTn385 pic.twitter.com/VgBiT9P4MH — The Telegraph (@Telegraph) August 16, 2026

Οι επτά από τις 10 εγκαταστάσεις που εντόπισε η Telegraph έχουν ήδη συνδεθεί με πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου. Η εγγύτητά τους στην Ουκρανία επιτρέπει στη Μόσχα να εξαπολύει μεγαλύτερο αριθμό drones, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο πτήσης τους μέχρι τους στόχους.

Η νέα υποδομή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η δυνατότητα συγκέντρωσης και ταυτόχρονης εκτόξευσης μεγάλου αριθμού drones αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ρωσίας και δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αεράμυνα.

Τα νέα «Γεράν» και η απειλή για την Ευρώπη

Η Μόσχα εξελίσσει ταχύτατα τα drones τύπου «Geran», τη ρωσική εκδοχή των ιρανικής σχεδίασης Shahed. Οι νεότερες εκδόσεις, που αναφέρονται ως Geran-4 και Geran-5, φέρεται να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και ταχύτητα και να μπορούν να μεταφέρουν φορτίο έως περίπου 90 κιλά.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Telegraph, ορισμένα από τα νέα ρωσικά drones μπορούν να καλύψουν αποστάσεις σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι η γεωγραφία της απειλής αλλάζει σημαντικά, καθώς στόχοι πολύ μακρύτερα από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία μπορούν πλέον να βρεθούν δυνητικά εντός εμβέλειας.

: Russia Builds Secret Drone Bases Within Striking Distance Of NATO



Russia has established 10 new drone hubs near Belarus and Ukraine, with satellite imagery revealing at least 59 launch rails.



Some facilities can reportedly store more than 1,000 drones,… pic.twitter.com/DpfW2qP60z — Defence Index (@Defence_Index) August 17, 2026

Η ταχύτητα των νεότερων εκδόσεων αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα για τα συστήματα αεράμυνας, καθώς μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο εντοπισμού και αντίδρασης. Η Ουκρανία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξετάζει την περαιτέρω τροποποίηση των drones, μεταξύ άλλων με την προσθήκη πυραύλων αέρος-αέρος.

Η Telegraph επισημαίνει ότι η νέα υποδομή θα μπορούσε, σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, να επιτρέψει στη Μόσχα να απειλήσει στόχους βαθιά μέσα στην Ευρώπη. Η εμβέλεια ορισμένων νέων drones καθιστά, μεταξύ άλλων, τη Βαρσοβία δυνητικά προσβάσιμη.

Δεν υπάρχει, πάντως, καμία ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση κατά της Πολωνίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας του ΝΑΤΟ. Η ανησυχία αφορά την ταχεία ενίσχυση των δυνατοτήτων της Μόσχας και το πώς αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης.

Πως αυξάνεται η απειλή για το ΝΑΤΟ

Ο Μάικ Μόνικ, επικεφαλής και ιδρυτής της DroneSec, ο οποίος ανέλυσε τις δορυφορικές εικόνες, εκτίμησε ότι το Κρεμλίνο έχει «σημαντικά επεκτείνει» το δίκτυο των βάσεων drones, αυξάνοντας τόσο τον αριθμό των drones που μπορεί να εξαπολύσει όσο και τη δυσκολία αναχαίτισής τους.

Η επέκταση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδυάζει δύο στοιχεία: τη δυνατότητα εκτόξευσης πολύ μεγαλύτερου αριθμού drones και την ανάπτυξη νέων σχεδιάσεων που είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν από την αεράμυνα.

Οι εγκαταστάσεις φέρεται να τροφοδοτούνται από εργοστάσια σε διάφορα σημεία της Ρωσίας, μεταξύ άλλων από την ειδική οικονομική ζώνη Alabuga, όπου λειτουργεί ένα τεράστιο συγκρότημα παραγωγής drones. Η παραγωγική αυτή βάση επιτρέπει στη Μόσχα να διατηρεί υψηλό ρυθμό παραγωγής και να αναπληρώνει τις απώλειες στο πεδίο.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν παράλληλα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει στο μέλλον κάποια μορφή ένοπλης πρόκλησης σε χώρα του ΝΑΤΟ, με

Russia has established drone bases within striking distance of NATO targets.



The Russian military has set up at least ten secret bases equipped with launchers for long-range drones along the borders with Ukraine and Belarus, *The Telegraph* reports.



Investigations have… pic.twitter.com/NjK96oW0nj — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 17, 2026

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ή ακόμη και επιχειρήσεις «false flag», στις οποίες η ευθύνη θα μπορούσε να αποδοθεί στην Ουκρανία. Πρόκειται για σενάρια που δεν αποτελούν απόδειξη συγκεκριμένου ρωσικού σχεδίου, αλλά εντάσσονται στη γενικότερη εκτίμηση των δυτικών υπηρεσιών για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την άμυνα

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην Telegraph ότι η Συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους» και συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Η Συμμαχία αναγνωρίζει πλέον ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου. Η δυνατότητα παραγωγής και χρήσης τους σε τεράστιους αριθμούς δημιουργεί ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης, στο οποίο η ποσότητα μπορεί να είναι εξίσου κρίσιμη με την τεχνολογική υπεροχή.

Η ρωσική ανάπτυξη δείχνει ότι η Μόσχα επενδύει συστηματικά σε αυτή τη νέα μορφή πολέμου. Οι νέες βάσεις, οι δεκάδες ράγες εκτόξευσης και η αύξηση της παραγωγής drones συνθέτουν ένα δίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα εναντίον της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια δυνητική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Για την Ευρώπη, το κρίσιμο ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσα drones μπορεί να παράγει η Ρωσία, αλλά πόσα μπορεί να εκτοξεύσει ταυτόχρονα, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν και πόσο δύσκολο θα είναι να αναχαιτιστούν.

Και αυτό είναι το στοιχείο που, σύμφωνα με την έρευνα της Telegraph, μετατρέπει τις νέες ρωσικές εγκαταστάσεις από υποδομές του πολέμου στην Ουκρανία σε ένα ευρύτερο στρατηγικό ζήτημα για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.