Ένας 20χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού, στη διάρκεια επιδρομής στην Τζενίν της Δυτικής όχθης.

Ο Παλαιστίνιος Ραφίκ Ριάντ Γάνεμ σκοτώθηκε «στη Τζενίν σήμερα τα ξημερώματα», ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο νεαρός που σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη ήταν 20 ετών.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί οι επιδρομές στη Τζενίν, με τον καταυλισμό προσφύγων που βρίσκεται εκεί να θεωρείται προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων, κάποια μέλη των οποίων εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Από τα τέλη Μαρτίου οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, έπειτα από μια σειρά επιθέσεων που εξαπέλυσαν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί Άραβες στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη στις οποίες σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Kamel Abdallah Alawneh, 19 yrs old, from Jaba’ Jenin, was shot by the Israeli army yesterday & succumbed to his wounds today. He was named after his older brother Kamel who was murdered by the Israeli army in 2003. Compound agony, endless #IsraeliCrimes. pic.twitter.com/akH3CiLGGN