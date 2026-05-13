Νέο ξέσπασμα Τραμπ εναντίον δημοσιογράφου που τον «πίεσε» για το κόστος της αίθουσας εκδηλώσεων του Λευκό Οίκο – «Είσαι χαζός άνθρωπος»

Αδιόρθωτος παραμένει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού προσέβαλε και πάλι μία γυναίκα δημοσιογράφο χθες (12/5/2026) όταν εκείνη τον ρώτησε για το κόστος κατασκευής της αίθουσας χορού που ετοιμάζει στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε μια αίθουσα χορού που εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθός της επειδή προφανώς το χρειαζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» είπε αρχικά ο Τραμπ σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

Όταν, όμως, η δημοσιογράφος επέμεινε ότι το τελικό κόστος είναι διπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού, ο Τραμπ δεν κρατήθηκε και ξέσπασε: «Διπλασίασα το μέγεθός της, ηλίθια! Διπλασίασα το μέγεθος! Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος».

Η τελευταία εκτίμηση για το κόστος κάνει λόγο για περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, ποσό διπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά ανακοινωθεί στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες δημοσιογράφοι από ABC News, CNN, CBS News, Bloomberg News και New York Times είχαν γίνει στόχοι του Τραμπ επειδή του έκαναν ερωτήσεις που δεν του άρεσαν ιδιαίτερα.

Σε προηγούμενες του επιθέσεις σε δημοσιογράφους ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει λέξεις όπως «απαίσιος», «γουρουνάκι», «άσχημος» και «ανίκανος».

Before leaving for China, Donald Trump loses his temper and insults a reporter.



• The reporter:

She asked him about Congress’s position on his request to double the budget for the White House ballroom.



• Trump:

“I already doubled it, I doubled the budget, you idiot. You’re… pic.twitter.com/bY6wyyQpv4 — The Middle East (@A_M_R_M1) May 12, 2026

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ποτέ πολιτικά ορθός, ποτέ δεν διστάζει και, σε μεγάλο βαθμό, ο αμερικανικός λαός τον επανεξέλεξε για τη διαφάνειά του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φύλο – έχει να κάνει απόλυτα με το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη του Προέδρου και του κοινού στα μέσα ενημέρωσης είναι από πάντα χαμηλή» έχει δηλώσει από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.