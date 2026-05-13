Reuters: Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν τον Μάρτιο ως αντίποινα

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι και τα ΗΑΕ είχαν επιτεθεί στο Ιράν
Νέες επιθέσεις που έγιναν εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, και όχι από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, έρχονται πλέον στο φως με τη Σαουδική Αραβία να είναι μία ακόμη χώρα που φαίνεται να στόχευσε τη Ισλαμική Δημοκρατία τον περασμένο Μάρτιο. Τις πληροφορίες έδωσε το Ρόιτερς το οποίο επικαλείται δυο «δυτικούς αξιωματούχους» ενημερωμένους σχετικά με τον φάκελο, καθώς και δυο πηγές του στην κυβέρνηση του Ιράν.

Η επίθεση της Σαουηδικής Αραβίας έρχεται μετά το δημοσίευμα του Wall Street Journal ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επιτεθεί στο Ιράν, μέσα στον Απρίλιο στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νήσο Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον Κόλπο.

Η εμπλοκή και της Σαουδικής Αραβίας λοιπόν αποκαλύπτει πλέον ότι στην πορεία, ο πόλεμος προσέλαβε περιφερειακό χαρακτήρα.

Οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου, σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν είναι όμως σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ δεν έκανε σαφές αν όντως έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε καμιά συνέχεια όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Ρόιτερς.

Η Σαουδική Αραβία, που έχει στενή σχέση με τις ΗΠΑ, βασίζεται στον αμερικανικό στρατό για την προστασία του, αλλά ο πόλεμος των 10 εβδομάδων έδειξε ότι το βασίλειο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που τρύπησαν την αντιπυραυλική ομπρέλα.

