Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στη Χιλή, καθώς η πύρινη λαίλαπα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 112 ατόμων σε μία τραγωδία που θυμίζει τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Οι πυροσβέστες της Χιλής εκτιμούν πως υπάρχουν πολλά ακόμα θύματα από τη φωτιά, καθώς δεκάδες ήταν αυτοί που απανθρακώθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Χιλή προκαλούν τρόμο.

Ολόκληρες συνοικίες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα απανθρακωμένα, σχεδόν 260.000 στρέμματα αποκαΐδια… Περίπου 1.400 πυροσβέστες, μαζί με 1.300 στρατιωτικούς και εθελοντές, συνεχίζουν σήμερα, για τέταρτη συναπτή ημέρα, τον αγώνα για να περιορίσουν τις δεκάδες φωτιές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών.

«Πρέπει να πούμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε πως οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν κάπου σαράντα μέτωπα υπό έλεγχο.

Προηγούμενος απολογισμός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας έκανε λόγο για 99 νεκρούς.

Ο αριθμός των θυμάτων «θα αυξηθεί, ξέρουμε πως θα αυξηθεί πολύ», προειδοποιούσε νωρίτερα χθες Κυριακή ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κιλπουέ, κοντά στη Βίνια δελ Μαρ, στην επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου καταγράφτηκαν όλοι οι θάνατοι μέχρι στιγμής.

Η δήμαρχος της λουτρόπολης Βίνια δελ Μαρ, η Μακαρένα Ριπαμόντι, και ο επικεφαλής των επαρχιακών αρχών στη Βαλπαραΐσο, ο Ροδρίγο Μουντάκα, τόνισαν πως εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Στην Κιλπουέ, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ολόκληρες συνοικίες και εκατοντάδες αυτοκίνητα να έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια. Χιλιάδες κάτοικοι αποκλείστηκαν για ώρες την Παρασκευή εκεί, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν οδικώς.

Αυτή «είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχουμε ζήσει μετά τον σεισμό του 2010», είπε ο Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό 8,8 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε την 27η Φεβρουαρίου 2010, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι.

Η Λίλιαν Ρόχας, 67 ετών, ζει κοντά στον βοτανικό κήπο της Βίνια δελ Μαρ, μιας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

«Δεν έχει απομείνει πλέον ούτε ένα σπίτι εδώ», είπε ανάμεσα σε συντρίμμια και στάχτες.

Heart-wrenching scenes unfold in Viña del Mar and Valparaiso, Chile 🇨🇱 as the aftermath of devastating forest fires leaves a profound impact. 💔 #Chile #Wildfires #ChileFires pic.twitter.com/oW8OHLIlzG