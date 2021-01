Νέο ντοκιμαντέρ για τα Abbey Road Studios από τη Μέρι ΜακΚάρτνεϊ

Η εταιρεία παραγωγής περιεχομένου με θέμα τη μουσική, της Universal Music Group, Mercury Studios, ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα Abbey Road Studios (Στούντιο της Άμπεϊ Ρόουντ στο Λονδίνο).

Το ντοκιμαντέρ «This Walls Could Sing» θα εξερευνά την ιστορία του θρυλικού στούντιο ηχογραφήσεων και θα κυκλοφορήσει σε συνδυασμό με την 90η επέτειο των Abbey Road Studios τον Νοέμβριο.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, σκηνοθέτης και φωτογράφος, κόρη του Πολ και της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ και παραγωγός θα είναι ο Τζον Μπάτσεκ.

«Μερικές από τις πρώτες μου αναμνήσεις ως μικρό παιδί προέρχονται από τον χρόνο που περνούσα στο Abbey Road» δήλωσε η Μέρι ΜακΚάρτνεϊ. «Ήθελα από καιρό να αφηγηθώ την ιστορία αυτού του ιστορικού τόπου και δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με καλύτερη ομάδα από εκείνη του Τζον και της Mercury Studios για να κάνω αυτή τη δημιουργική φιλοδοξία πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Το Abbey Road Studios στο St. John’s Wood στο βορειοδυτικό Λονδίνο, άνοιξε το 1931 και απέκτησε φήμη για την πρωτοποριακή τεχνολογία ηχογράφησης. Αν και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για κλασικές ηχογραφήσεις, το ρεπερτόριό του τελικά επεκτάθηκε σε τζαζ, big band και rock ‘n’ roll. Οι Beatles ηχογράφησαν 190 από τα 210 τραγούδια τους στo στούντιο.

«Αν αυτοί οι τοίχοι μπορούσαν να τραγουδήσουν (If these walls could sing). Έχω χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό στα Abbey Road Studios όλα αυτά τα χρόνια. Ανυπομονώ κάποιες από αυτές τις ιστορίες να μεταφερθούν στην οθόνη σε ένα διαχρονικό ντοκιμαντέρ» τόνισε η Ίζαμπελ Γκάρβεϊ, διευθύντρια του στούντιο.

