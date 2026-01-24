Κόσμος

Νέο σοκαριστικό βίντεο από την δολοφονία του 37χρονου στη Μινεάπολη: «Γιατί δεν προστάτευε η τοπική αστυνομία την ICE» αναρωτιέται ο Τραμπ

«Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΆΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκίνησαν την εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ένα άτομο κρατά μια αμερικανική σημαία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και μελών της κοινότητας στο σημείο όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα ενώ προσπαθούσαν να τον συλλάβουν, στη Μινεάπολη της Μινεσότα
Ένα άτομο κρατά μια αμερικανική σημαία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και μελών της κοινότητας στο σημείο όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα ενώ προσπαθούσαν να τον συλλάβουν, στη Μινεάπολη της Μινεσότα / REUTERS/Seth Herald

«Ας αφήσουμε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα», ήταν η πρώτη αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα δολοφονία πολίτη στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, το Σάββατο (24.01.2026).

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 37χρονος που βρισκόταν ανάμεσα στους διαδηλωτές στην Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου έχουν κλιμακωθεί οι εντάσεις μεταξύ  πολιτών και πρακτόρων της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) τις τελευταίες μέρες. Αιτία των κινητοποιήσεων είναι η δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας πριν 2 εβδομάδες στην πολιτεία, αλλά και οι χιλιάδες πράκτορες που περιπολούν την περιοχή και προχωρούν σε ακραίους ελέγχους κατά μεταναστών στη χώρα, έχοντας τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media από τη στιγμή που οι πράκτορες της ICE ανοίγουν πυρ και σκοτώνουν εν ψυχρώ τον 37χρονο πολίτη, ο οποίος φέρεται να είχε μαζί όπλο και δύο γεμιστήρες και να σκόπευε να επιτεθεί κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας και τρομοκρατίας στη Μινεσότα έρχεται έπειτα από μόλις δύο εβδομάδες, όταν ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ωστόσο, επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που αντιμετώπισε προβλήματα με αστυνομικούς στη λεωφόρο Νικόλετ και στην οδό Ιστ, βρέθηκε αναίσθητος φέροντας «πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς».

«Πρόκειται για έναν 37χρονο λευκό άνδρα που είναι κάτοικος της Μινεάπολης και πιστεύουμε ότι είναι Αμερικανός πολίτης», δήλωσε ο Ο’Χάρα. «Δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί επίσημες αναφορές για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι». Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η ICE έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο!

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη από την ICE στο Μινεάπολη με για την «διαφθορά των Δημοκρατικών», όπως ανέφερε.

Ο Τραμπ έγραψε μια ανάρτηση στο Truth Social λιγότερο από δύο ώρες μετά τη δολοφονία ενός 37χρονου νόμιμου κατόχου όπλου από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία του όπλου που έφερε το θύμα.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμιστήρες!) και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν;», άρχιζε η ανάρτηση.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμιστήρες!) και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, ότι η ICE έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της;

Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε μεγάλη πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που τους επιτράπηκε να διεισδύσουν στην πολιτεία μέσω της πολιτικής ανοιχτών συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε στη φυλακή, όπου τους αξίζει! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας.

Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΆΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκίνησαν την εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντ’ αυτού, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα!», έγραψε ο Αμερικανό πρόεδρος.

Αντιδράσεις κυβερνήτη και δημάρχου

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» αυτό το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τιμ Γουόλτς, τόνισε: «Είπα στον Λευκό Οίκο ότι η πολιτεία πρέπει να ηγηθεί της έρευνας. Ας αφήσουμε τους κρατικούς ερευνητές να εξασφαλίσουν δικαιοσύνη. Καθώς επεξεργαζόμαστε τη σκηνή, μείνετε ειρηνικοί και δώστε τους χώρο. Το Κράτος διαθέτει το προσωπικό για να διατηρεί τους ανθρώπους ασφαλείς – οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν πρέπει να εμποδίζουν την ικανότητά μας να το κάνουμε αυτό».

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι πράκτορες της ICE αποφάσισαν να συλλάβουν ένα 5χρονο παιδί και τον πατέρα του, τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο την περασμένη Τρίτη (20.01.2026). Έχουν συλλάβει τουλάχιστον 4 παιδιά από την Μινεσότα με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί περισσότερη οργή για την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με ανάπτυξη στρατού αν δεν σταματήσουν οι διαδηλώσεις. Οι μετανάστες που ζουν στην περιοχή δεν σταματούν να διαδηλώνουν ώστε να μπει ένα τέλος στη βία και τις μαζικές απελάσεις από τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, πριν μερικές μέρες οι πράκτορες της ICE προχώρησαν και πάλι σε σύλληψη ενός 2χρονου κοριτσιού και του πατέρα του με καταγωγή από τον Ισημερινό με την κατηγορία της παράνομης μετανάστευσης. Μεταφέρθηκαν παρανόμως στο Τέξας αεροπορικώς, ενώ το κοριτσάκι αφέθηκε ελεύθερο. Ο πατέρας του βρίσκεται ακόμη υπό κράτηση.

