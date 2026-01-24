Οργή στις ΗΠΑ: Συνελήφθη 2χρονο κοριτσάκι και πατέρας για παράνομη μετανάστευση στη Μινεσότα – «Αδιανόητη αθλιότητα»

Σε μια ανατριχιαστική κλιμάκωση της καταστολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεσότα συνέλαβαν ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το απομάκρυναν από την οικογένειά του και το μετέφεραν αεροπορικώς στην άλλη άκρη της χώρας.

Το περιστατικό με την 2χρονη στη Μινεσότα, που περιγράφεται από δικηγόρους ως «απίστευτη αθλιότητα», προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ανέδειξε τη βίαιη πραγματικότητα της εσωτερικής πολιτικής επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ.

Το παιδί και ο πατέρας του, Elvis Joel TE, έπεσαν σε ενέδρα από πράκτορες της ICE γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (22.01.2026), ενώ επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, οι πράκτορες μπήκαν στην ιδιωτική τους αυλή χωρίς ένταλμα και έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου του πατέρα – με γυαλιά να πέφτουν πανω στο τρομοκρατημένο παιδί – και τους έσυραν σε όχημα που δεν είχε ούτε καν ένα βασικό παιδικό κάθισμα.

Η μητέρα ήταν στην πόρτα και μπήκε στο σπίτι καθώς πλησίαζαν οι πράκτορες. Οι πράκτορες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον πατέρα να δώσει την κόρη του στη σύζυγό του ή σε άλλα μέλη της οικογένειας που «περίμεναν τρομοκρατημένα μέσα στο σπίτι».

Οι δικηγόροι υπέβαλαν επείγουσα αίτηση, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από την εφημερίδα Minnesota Star Tribune, απαιτώντας από την ICE να απελευθερώσει τον Elvis Joel TE και την κόρη του. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής με έδρα τη Μινεσότα εξέδωσε εντολή γύρω στις 8:10 μ.μ. που απαγορεύει στην κυβέρνηση να τους μεταφέρει εκτός Μινεσότα και λίγο αργότερα εξέδωσε μια δεύτερη εντολή με την οποία η κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το κορίτσι υπό την επιμέλεια της Κίρα Κέλι, μια εκ των δικηγόρων της.

Μέχρι το βράδυ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του κοριτσιού έως τις 21:30. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έβαλαν και τους δύο, πατέρα και κόρη, σε ένα αεροπλάνο με προορισμό ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Γιατί συνελήφθησαν

Η Κέλι είχε λάβει άδεια από τη μητέρα του κοριτσιού να είναι προσωρινή κηδεμόνας «με σκοπό την ανάκτηση του βρέφους από την κράτηση μεταναστών». Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η απελευθέρωση του κοριτσιού ήταν απαραίτητη λόγω του «κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης», λέγοντας ότι ήταν πολύ πιθανό η υποκείμενη αίτηση να ευδοκιμήσει επί της ουσίας.

«Περιττό να πούμε ότι δεν έχει ποινικό μητρώο», έγραψε ο δικαστής, για το 2χρονο κοριτσάκι.

Αλλά η κυβέρνηση, έγραψαν οι δικηγόροι της οικογένειας, έβαλε τον πατέρα και την κόρη σε μια πτήση προς το Τέξας γύρω στις 8:30 μ.μ.

Η Ιρίνα Βάινερμαν, επίσης μια από τους δικηγόρους της οικογένειας, δήλωσε στον Guardian αργά το απόγευμα της Παρασκευής ότι οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης τους μετέφεραν και τους δύο πίσω στη Μινεσότα και άφησαν ελεύθερο το δίχρονο κοριτσάκι υπό την επιμέλεια της μητέρας της. Ο πατέρας παραμένει υπό κράτηση στη Μινεσότα.

Ο πατέρας, με καταγωγή από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει εκδοθεί οριστική εντολή απέλασης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το κορίτσι, έγραψαν οι δικηγόροι, ζει στη Μινεάπολη «από την άφιξή του στις ΗΠΑ ως νεογέννητο».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε σε ερωτήσεις την Παρασκευή σχετικά με το γιατί ο πατέρας και η κόρη μεταφέρθηκαν στο Τέξας και ποια μέτρα έλαβε η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με την εντολή του δικαστή.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του DHS δήλωσε ότι η συνοριακή περίπολος διεξήγαγε μια «στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου» την Πέμπτη, όταν οι πράκτορες «ταυτοποίησαν» τον Elvis Joel TE. Το DHS τον αποκάλεσε «παράνομο μετανάστη», ισχυριζόμενο ότι είχε επανεισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ και ότι «οδηγούσε επικίνδυνα με ένα παιδί στο αυτοκίνητο».

Το DHS ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα του ή να κατεβάσει το παράθυρό του και είπε ότι οι πράκτορες «προσπάθησαν να δώσουν το παιδί στη μητέρα που βρισκόταν στην περιοχή, αλλά εκείνη αρνήθηκε». «Οι αρχές επιβολής του νόμου του DHS φρόντισαν το παιδί που η μητέρα δεν ήθελε να πάρει», ανέφερε η δήλωση.

Η Βέινερμαν, δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ότι η μητέρα «αρνήθηκε» να πάρει την κόρη της ήταν ψευδής, λέγοντας ότι οι πράκτορες δεν θα άφηναν τον πατέρα να επιστρέψει την κόρη του στο σπίτι για να είναι με τη μητέρα της.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το σπίτι του πατέρα, γεγονός που οδήγησε τους πράκτορες να λάβουν «μέτρα ελέγχου πλήθους», ανέφερε το DHS. Η Star Tribune ανέφερε ότι βίντεο στα social media έδειχναν πράκτορες να χρησιμοποιούν χημικά και συσκευές κρότου – λάμψης.

Η δήλωση του DHS ανέφερε ότι ο πατέρας και η κόρη «επανενώθηκαν σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση», αλλά δεν γνωστοποιήθηκε το αν το παιδί δόθηκε πίσω στη μητέρα του. Οι εκπρόσωποι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων για το επεισόδιο και την επιστροφή της κόρης.

«Αυτή η υπόθεση είναι φρικτή… Όποιος είναι γονέας ή φροντίζει μικρά παιδιά γνωρίζει τον φόβο που υπάρχει όταν ένα παιδί χωρίζεται από τον γονέα του», δήλωσε η Βέινερμαν, δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων και συνιδρύτρια της Groundwork Legal, μιας δικηγορικής εταιρείας δημοσίου συμφέροντος με έδρα τη Μινεσότα. «Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχει αυτό σε αυτό το μικρό παιδί».

Η Βέινερμαν επέκρινε επίσης την πρακτική του DHS να μεταφέρει γρήγορα άτομα που κρατά εκτός πολιτείας, λέγοντας ότι η τακτική αυτή έχει ως στόχο να μεταφέρει υποθέσεις εκτός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στη Μινεσότα και δυσκόλεψε τις οικογένειες να επικοινωνήσουν με δικηγόρους και να διεκδικήσουν τις υποθέσεις τους.

«Αυτό δημιουργεί τρόμο στην πόλη και την πολιτεία μας. Είναι κάτι που πραγματικά δεν έχω ξαναδεί σε τόσο ακραίο επίπεδο», είπε.

Οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν παροτρύνει το δικαστήριο να εκδώσει μια ευρύτερη εντολή που θα εμποδίζει την κυβέρνηση να μεταφέρει άτομα εκτός Μινεσότα για τουλάχιστον 7 ημέρες αφότου τους δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με νομικό σύμβουλο και να απαγορεύσει τις μεταφορές εκτός πολιτείας για άτομα με εκκρεμείς αιτήσεις habeas, πράγμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες προκλήσεις σχετικά με την κράτησή τους.

«Η έλλειψη ανθρωπιάς σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, σε σχέση με όσα έχει κάνει η κυβέρνηση και με το πώς έχει παρανομήσει την κράτηση ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων νηπίων και παιδιών, είναι πραγματικά αδιανόητη», δήλωσε η Βέινερμαν. «Και όμως εδώ βρισκόμαστε. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το είδος σκληρότητας».