Σοκ προκαλεί ακόμα ένα βίντεο που δίνεται στη δημοσιότητα και δείχνει αστυνομικούς στις ΗΠΑ να καταδιώκουν πεζή 22χρονο και στο τέλος δέχεται πισώπλατα τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στο Σικάγο στις 31 Μαρτίου, απλώς το οπτικό υλικό τώρα είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο από το τραγικό περιστατικό στο Σικάγο δείχνει αστυνομικούς να καταδιώκουν έναν νεαρό άνδρα που πιστεύουν ότι κρατά όπλο και του φωνάζουν να το πετάξει. Ο 22χρονος συνεχίζει να τρέχει και δέχεται πισώπλατα τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες.

Δεν γίνεται ξεκάθαρο από τις εικόνες αν ο 22χρονος ισπανόφωνος όντως οπλοφορεί. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα, οι τελευταίες μέρες του νεαρού ήταν: «γιατί με πυροβολείτε».

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο 22χρονος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η υπόθεση ερευνάται. Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Σικάγο για πολλοστή φορά απηύθυνε έκκληση για ηρεμία.

Breaking: Bodycam video has been released of Chicago cops executing 22-year-old Anthony Alvarez by shooting him in the back as he ran from them while holding a gun (but not threatening or pointing it at officers). pic.twitter.com/ON4g2BHjVQ