Συναγερμός στην Κίνα, καθώς 35 άνθρωποι νόσησαν από τον «νέο εντοπισμένο» ιό Langya. Πιστεύεται ότι έχει ξεπηδήσει από μυγαλή, ένα μικρό ασπαλοκόμορφο θηλαστικό, που μοιάζει με ποντίκι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ιός Langya που εντοπίστηκε και αυτός όπως ο κορονοϊός στην Κίνα ανήκει σε μία οικογένεια ιών που είναι γνωστό ότι είναι θανατηφόροι σε ποσοστό έως και 75%.

Ωστόσο, κανένα από τα 35 γνωστά κρούσματα του ιού Langya σε δύο κινεζικές επαρχίες, μέχρι στιγμής, δεν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο ιός μεταδόθηκε από ζώα, συμπεριλαμβανομένης της μυγαλής, ενός μικρού ασπαλοκόμορφου θηλαστικού που μοιάζει με τους καντζόχοιρους και τους τυφλοπόντικες.

Μολονότι η εξωτερική της εμφάνιση είναι γενικώς αυτή ενός ποντικιού με μακριά μύτη, η μυγαλή δεν είναι τρωκτικό, όπως είναι τα ποντίκια και έχουν μυτερά δόντια σαν καρφιά.

Ο ιός henipa «Langya» ή LayV εντοπίστηκε σε 35 άτομα στις ανατολικές επαρχίες Henan και Shandong της Κίνας.

Οι περισσότεροι ασθενείς νοσούν ήπια, με την πλειοψηφία να εμφανίζει συμπτώματα γρίπης.

