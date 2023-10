Μόλις λίγα 24ωρα μετά την αναταραχή του περασμένου Σαββατοκύριακου, νέος συναγερμός σήμανε και πάλι σήμερα, Τρίτη (17.10.23) στη Γαλλία, με τις Βερσαλλίες να εκκενώνονται ξανά, ύστερα από απειλή για βόμβα.

Το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται, όπως μετέδωσε το δίκτυο BFMTV, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές στη Γαλλία.

Μια νέα εκκένωση βρίσκεται σε εξέλιξη στο παλάτι των Βερσαλλιών, με την ομάδα πυροτεχνουργών να σπεύδει επί τόπου.

Στο X (πρώην Twitter), η υπηρεσία επικοινωνίας του παλατιού των Βερσαλλιών έκανε λόγο για εκκένωση για «λόγους ασφαλείας».

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk